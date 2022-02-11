«Незапланований від'їзд виглядає дивно»: всю ніч слідчі та прокуратура проводили обшуки у Ярославського (фото)

Історія з ДТП у Харківській області, в якій підозрюють водія компанії бізнесмена Олександра Ярославського, отримала несподіване продовження. Прокурори та поліцейські вирішили, що чоловік, який сам прийшов до слідчих та зізнався у ДТП, «простіше кажучи, бреше». Наразі слідчі мають намір прояснити роль у ДТП безпосередньо Ярославського.

Вночі у готелі та за місцем проживання харківського бізнесмена пройшли обшуки. Поліцію цікавлять записи з камер відеоспостереження, а також автомобіль «Мерседес», що фігурував у ДТП.

Вночі відбулися обшуки

Крім того, слідчі хочуть з'ясувати, хто ще може бути причетним до аварії.

Слідчих цікавлять записи з камер

Бізнесмен Олександр Ярославський 10 лютого відлетів до Лондона, попередньо повідомивши журналістам, що на місці ДТП не був і коментувати те, що трапилося, не може. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова вважає від'їзд Ярославського підозрілим.

«Незапланований та поспішний від'їзд виглядає дивно», — каже генпрокурор. «Незважаючи на впізнаваність особи, можливо причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості та зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено», — додала вона.

Офіс генпрокурора взяв на себе керівництво розслідуванням, а у харківській поліції та в обласній прокуратурі проведуть перевірки. У МВС вважають, що справу про ДТП намагалися сфальсифікувати, а тому звільнено начальника поліції області.

Нагадаємо, ДТП сталася 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ — Харків — Довжанський. Автомобіль збив пішохода, чоловік помер від отриманих травм, а згодом на місці ДТП виявили автомобільні номери, за якими хочуть встановити водія-винуватця.

996

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter