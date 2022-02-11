Жертву переїхали двічі, за кермом міг бути бізнесмен, — ЗМІ про смертельну аварію з кортежем Ярославського

Чоловіка, який загинув у ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, переїхали двічі.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у правоохоронних органах, які повідомили, що загиблого переїхали перша та друга машини кортежу. Цими автівками можуть бути Mercedes Benz 63 AMG зі схожими номерами — АХ0018ХО та АХ0018МС. Їх зафіксували відеокамери на трасі Київ — Харків — Довжанський до та після дорожньо-транспортної пригоди.

Співрозмовник видання стверджує, що Ярославський був на місці події, однак не відомо, чи був він за кермом.

А журналіст Михайло Ткач, посилаючись на людину, яка незадовго до ДТП спілкувалася з бізесменом, повідомляє, що Олександр Ярославський був нетверезий. «Про те, що Ярославський залишив країну раптово, відлітаючи до Лондона, може свідчити той факт, що чартер прилетів з Польщі відразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть кілька годин, як це зазвичай буває», — пише журналіст у соцмережах і показує фото автомобіля із пошкодженнями після ДТП.

Про те, що бізнесмен того дня вживав алкоголь, пише і «Обозреватель», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах. Співрозмовники видання також стверджують, що бізнесмен часто їздив за кермом сам і що на момент наїзду на пішохода за кермом автівки був саме він.

У компанії DCH, директором якої є бізнесмен, заявляли, що за кермом машини з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній з їх допоміжних служб.

Проте джерела видання стверджують, що мобільний трафік Ярославського було зафіксовано на місці аварії, а мобільний трафік водія — ні. Стверджується, що останньої не було на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Видання нагадує, що ще у 2012 році голова редакційної ради «Обозревателя» Михайло Бродський звертався до тодішнього міністра внутрішніх справ та просив забрати у бізнесмена права, оскільки той порушував ПДР. Зокрема, згадується епізод щодо того, як поводився за кермом автомобіля Олександр Ярославський.

Бродський стверджував, що автівка бізнесмена і машина супроводу мчали дорогами населених пунктів зі швидкістю 120 км/год, постійно порушуючи правила дорожнього руху.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив головного харківського поліцейського Станіслава Перліна. Очільник МВС вважає, що справу про ДТП з кортежем Ярославського намагалися фальсифікувати, зробивши підозрюваною не ту людину, яка насправді перебувала за кермом під час аварії.

Фото «Української правди»

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