Фальсифікація справи ДТП з кортежем Ярославського: в ДБР відкрили провадження

Держбюро розслідувань збирається зайнятися справою про фальшиві матеріали в історії з ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. ДиректорДБР Олексій Сухачов упевнений, що мали місце саме спроби фальсифікації.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу). Мається на увазі чоловік, який з'явився в поліцію та стверджував, що був за кермом автомобіля, який збив пішохода на трасі Київ — Харків. У ДБР є відомості, що чоловік, якому оголосили підозру, на момент аварії перебував у зовсім іншому місці.

Водієві оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці). Судове засідання, де вирішиться, чи заарештовуватимуть підозрюваного, поновиться 11 лютого о 15.00.

Нагадаємо, ДТП сталася 9 лютого близько 23 години в районі 534 км автодороги Київ — Харків — Довжанський. Водій збив на дорозі чоловіка та поїхав з місця аварії. Особу збитого пішохода так і не встановили. На місці ДТП виявлено автомобільні номери, а до поліції вранці 10 лютого з'явився чоловік, який стверджував, що міг бути причетним до аварії.

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