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Події

ДТП із кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого

12:54 11 лютого 2022
дтп

На другу добу після резонансної ДТП під Харковом, де могла бути задіяна машина з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, поліція встановила особу загиблого в аварії. Збитому на смерть чоловікові було не 50 років, як раніше вважалося, а всього 36. Проживав чоловік у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомила обласна поліція.

Редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела, стверджує, що збитий чоловік був тричі засуджений. На волю після чергової відсидки засуджений вийшов 31 грудня 2021 року. У ніч на 10 лютого чоловік прогулювався вздовж траси. У загиблого залишилася мати.

Нагадаємо, залучити до слідчих дій бізнесмена Олександра Ярославського поліція планує після того, як бізнесмен повернеться до України з Лондона. Тим часом чоловіка, який заявив про причетність до ДТП, оголосили підозрюваним у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Слідство вважає, що чоловіка насправді не було на місці аварії, а своїми свідченнями він намагається заплутати слідство. Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото dbr.gov.ua

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ДТП із кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого

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