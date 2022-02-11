Виїхавши після смертельного ДТП за кордон, харківський олігарх Олександр Ярославський повторив «схему» уникнення відповідальності львівського олігарха Петра Димінського. Таку думку у блозі на сайті «Цензор.НЕТ» висловив політичний експерт Юрій Гаврилечко.

«Я писав, що безкарність породжує безкарність і список таких ДТП з VIPами оновлюватиметься. Не помилився, на жаль. Список поповнився ім'ям олігарха Олександра Ярославського, який після „ДТП з кортежем“ та загибеллю людини, „тихонечко“ полетів до Лондона», — зазначив експерт, нагадавши про іншу резонансну справу, яка не зрушила з мертвої точки, — нардепа Олександра Трухіна.

«І ми хочемо, щоб після цього свавілля «віпів» на дорогах припинилося? - продовжив експерт. — Ні, не припиниться. Підтверджено Ярославським. І знову та сама схема спроби вирішити питання в поліції та набір «відмазок».

«Поведінка Ярославського мені дуже нагадала іншу ДТП з іншим олігархом. А саме Петром Димінським. У 2017 році „Мерседес“ із західноукраїнським бізнесменом на величезній швидкості зніс „Опель“, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня. Нагадаю, сила удару була така, що її тіло довелося вирізати з машини. Димінський же не став чекати на правоохоронців і медиків, а просто сів в інше авто і поїхав з місця події, залишивши розбиратися своїх охоронців. Провину за ДТП взяв на себе один із них… Розслідування триває досі, а Димінський приспівуючи живе собі за кордоном без жодних докорів совісті. А навіщо? Нічого не нагадує?» — зазначив експерт.

«Хочеться сподіватися, що влада не використовує історію з Ярославським, щоб відвернути увагу від Трухіна (хоча не виключено, що і такий сценарій можуть розіграти), але й надій на те, що винуватця ДТП буде покарано, мало. Доведено Димінським та багатьма, багатьма іншими», — наголосив Гаврилечко.

За його словами, українська влада мала дуже багато шансів показати — перед законом рівні всі: і олігарх, і топполітик чи чиновник, і простий водій. «А почати треба було з того ж Димінського, який, по суті, „проторив доріжку“ своїм „послідовникам“. І якби був покараний свого часу Димінський, може, і не було б зараз і Трухіна, і, можливо, не вбив би людину „кортеж Ярославського“. Ще раз повторю — безкарність породжує безкарність», — підсумував експерт.

Нагадаємо, вночі 10 лютого на трасі Чугуїв — Березневий кортеж Ярославського збив на смерть чоловіка. Одразу після ДТП Ярославський відлетів до Лондона. Пресслужба Ярославського заявила, що за кермом у момент ДТП був водій Ярославського.

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