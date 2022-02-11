Шість років обману: українка з 2015 року приховувала смерть матері, щоб отримувати за неї соцвиплати
У Хмельницькому 48-річна жінка протягом шести років приховувала факт смерті своєї матері заради отримання державної соціальної допомоги для догляду за нею. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
З 2014 року жінці було призначено соціальну допомогу з догляду за матір'ю, однак, коли у 2015 році та померла, донька приховала це і кожні півроку подавала в управління праці та соцзахисту міської ради заяви на отримання допомоги.
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Загальну суму отриманих шахрайським способом коштів оцінили у понад 70 тисяч гривень.
Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, кваліфікованого за частиною 1−2 статті 190 Кримінального кодексу та засудив до двох років позбавлення волі, щоправда, з випробувальним терміном.
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