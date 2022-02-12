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Трубіцина заарештували, але дозволять вийти під заставу 15 мільйонів

7:49 12 лютого 2022
Трубіцина заарештували, але дозволять вийти під заставу 15 мільйонів

Найвищий антикорупційний суд заарештував затриманого на хабарі депутата Київради Владислава Трубіцина. Термін дії запобіжного заходу становить 60 діб, проте передбачено альтернативу внесення застави у розмірі 14,9 млн гривень (6 тисяч прожиткових мінімумів). Про це у коментарі ЗМІ повідомила слідча суддя.

За її словами, у разі невнесення застави Трубіцин перебуватиме під вартою до 9 квітня 2022 року, а якщо ж заставу внесуть, депутат не повинен залишати місце проживання в Києві, не може їхати з міста без дозволу прокурора, детектива чи суду, має повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання або роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання до Державної міграційної служби свої документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

За даними слідства, депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють у отриманні неправомірної вигоди у сумі 1,26 млн грн. Кошти вимагали від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів — «черепашок» у центрі Києва.

11 лютого суд обрав міру ще одному фігуранту цієї справи — він має утримуватися під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2,481 млн гривень.

Фото sluga-narodu.com/

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