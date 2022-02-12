Довели до зараження крові: на Рівненщині дитина потрапила до реанімації після візиту до стоматолога

Похід до стоматолога в Україні не завжди закінчується благополучно. Так, в Рівненській області неналежне надання стоматологічних послуг дитині призвело до зараження крові. Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури у Facebook.

«Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній», — повідомили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча, Сарненського району, кілька разів зверталась по допомогу в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав.

«А вже 4 лютого дитину, із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень», — повідомили в прокуратурі.

Розповідь про те, як у стоматологічному кабінеті померла маленька дитина читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: Смерть 2-річного малюка в кабінеті стоматолога: чому суд у Маріуполі виправдав лікаря.

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