Стріляли військові, вбито нацгвардійця: прокуратура завела справу у зв'язку зі смертельним інцидентом у кафе на Донбасі

В Донецькій області через стрілянину в кафе затримано двох військовослужбовців Збройних Сил України. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Їм інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

«За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості», — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як писали «ФАКТИ», це не перший інцидент у кафе, що стався на Донбасі за останній час. Так, у суботу, 12 лютого, у Станиці Луганській стався вибух у кафе, внаслідок якого постраждали 12 людей.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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