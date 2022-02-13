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Події

«Українська правда» заявила про напад на її знімальну групу у Дніпрі

18:59 13 лютого 2022
аеропорт

У Дніпрі невідомі напали на знімальну групу «Української правди», а саме на відеооператора УП. Про це повідомив журналіст «Української правди», керівник департаменту журналістських розслідувань Михайло Ткач.

За словами Ткача, напад був скоєний біля VIP-терміналу аеропорту Дніпра. «На нашу знімальну групу здійснила напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон та вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео», — повідомив Ткач.

Поліція повідомила, що розслідуватиме конфлікт в аеропорту як перешкоджання діяльності журналістів та погрози працівникам ЗМІ. Ведеться опитування учасників та свідків події.

«Українська правда» не повідомила, хто конкретно потрапив на відео журналістів-розслідувачів, що це викликало таку бурхливу реакцію. У соцмережах припускають, що, можливо, сюжет журналістів був пов'язаний із Ігорем Коломойським, який 13 лютого якраз святкує день народження.

Нагадаємо, Михайло Ткач та його команда відомі своїми розслідуваннями, де фігурують VIP-політики. Так, розслідувачам вдалося з'ясувати важливі деталі резонансної ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. До цього журналісти за допомогою дрону спробували провести зйомку над держрезиденцією «Синьогора», коли там перебували президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак.

Фото скриншот відео УП

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