П'ятеро людей загинуло в моторошній автокатастрофі під Миколаєвом
У моторошній аварії на трасі Київ — Одеса у Миколаївській області загинуло п'ятеро людей, у тому числі дитина приблизно 8 років. Toyota, в якій їхала сім'я, зіткнулася із фурою MAN. Усі, хто перебував у легковому авто, отримали смертельні травми, повідомляє поліція.
ДТП трапилося близько 19:45 13 лютого на 280-му кілометрі автотраси в районі селища Криве Озеро та села Курячі Лози. Легковик пошкодило так, що рятувальникам довелося деблокувати тіла спеціальним інструментом. Особи загиблих поки що не встановлено.
Поки не зрозумілі причини, з яких зіткнулися Toyota та фура, та хто з водіїв порушив правила. Поліція просить усіх, хто може надати записи із відеореєстраторів, допомогти розслідуванню.
Нагадаємо, боротися з високою аварійністю в Україні пропонують, змусивши водіїв завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто у зимові шини на півроку.99
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