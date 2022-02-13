П'ятеро людей загинуло в моторошній автокатастрофі під Миколаєвом

У моторошній аварії на трасі Київ — Одеса у Миколаївській області загинуло п'ятеро людей, у тому числі дитина приблизно 8 років. Toyota, в якій їхала сім'я, зіткнулася із фурою MAN. Усі, хто перебував у легковому авто, отримали смертельні травми, повідомляє поліція.

ДТП трапилося близько 19:45 13 лютого на 280-му кілометрі автотраси в районі селища Криве Озеро та села Курячі Лози. Легковик пошкодило так, що рятувальникам довелося деблокувати тіла спеціальним інструментом. Особи загиблих поки що не встановлено.

ДТП сталася ввечері 13 лютого

Поки не зрозумілі причини, з яких зіткнулися Toyota та фура, та хто з водіїв порушив правила. Поліція просить усіх, хто може надати записи із відеореєстраторів, допомогти розслідуванню.

Нагадаємо, боротися з високою аварійністю в Україні пропонують, змусивши водіїв завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто у зимові шини на півроку.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter