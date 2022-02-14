Загальмувати не встиг: під Одесою електричка переїхала жінку

На Одещині біля залізничної станції «Аккарджа» електричка збила на коліях жінку. Машиніст стверджує, що жертва лежала на рейках, тому помітили її занадто пізно, і екстрене гальмування не допомогло. Про це повідомила поліція області.

У поліції поки що не встановили особу загиблої. У селищі Великодолинське працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, з початку року залізничники неодноразово скаржилися, що легковажність водіїв та безтурботність пішоходів призводить до нещасних випадків. Так, нещодавно у Львівській області під колесами поїзда Київ — Чоп опинився чоловік, який гуляв залізничними коліями.

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