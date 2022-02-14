На Одещині водій на швидкості збив маму з немовлям у візку

На Одещині «швидка» забрала маму з немовлям, яких на узбіччі збив п'яний водій.

Як повідомляють у ГУНП на Одещині, у селі Нерубайське у провулку Курортному 18-річну молоду маму, яка йшла вздовж узбіччя з півторамісячною донькою у візочку, збив позашляховик.

Фото поліції Одеської області

Фото поліції Одеської області

У поліції уточнили, що за кермом перебував місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп'яніння. Маму з дитиною забрала «швидка». Про їхній стан не повідомляється. У водія взяли зразки крові на дослідження на наявність алкоголю.

Раніше у Нікополі Дніпропетровської області таксист збив на пішохідному переході жінку з дитиною — момент ДТП потрапив на відео.

А у Кам'янському водій наїхав на двох жінок із дітьми, які перебували в районі розділової смуги автодороги. 35-річна жінка загинула на місці, а її 3-річний син помер у лікарні. 9-річна дівчинка та 65-річна жінка госпіталізовані.

Фото поліції Одеської області

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