У Кривому Розі 13-річний школяр опівночі випав з балкону на п'ятому поверсі: «вийшов покурити»

У Кривому Розі 13-річний підліток випав із балкона на п'ятому поверсі та вижив.

Як повідомляє видання «Свої. Кривий Ріг», надзвичайна подія сталася опівночі 14 лютого на вулиці Степана Тільги.

За попередніми даними, у приміщенні підліток знаходився зі старшою сестрою, їхня мати була на роботі.

Школяр начебто вийшов на балкон покурити, але його помітила 17-річна сестра. Про те, що саме сталося на балконі та як хлопець зірвався з висоти, не повідомляється.

Відомо, що підліток потрапив до 16-ї лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями голови, грудної клітки та спини. Він при свідомості, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що нещодавно на Чернігівщині п'яний чоловік, який вирішив налякати дружину, вистрибнув з вікна на п'ятому поверсі. На момент приїзду медиків постраждалий був у свідомості, скаржився на біль у стегні, пошкоджені щелепи. Пізніше у нього діагностували політравми, закриту черепно-мозкову травму та закриті переломи нижньої та верхньої щелеп.

А у Києві з вікна квартири на сьомому поверсі вистрибнув юнак і впав на козирок під'їзду. Коли рятувальники знімали його, хлопець був непритомним.

Фото Pixabay

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