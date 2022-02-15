На Донбасі поранено двох українських військовослужбовців: у штабі розповіли про ситуацію у зоні ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку доби 15 лютого окупаційні російські війська тричі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Поранено двох українських військових. Нагадаємо, у США називали 15 лютого як одну з дат, коли розпочнеться повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наші бійці знищили один безпілотник супротивника, за допомогою якого ворог здійснив скидання гранатометного пострілу.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Об'єднані сили виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання Мінських домовленостей та готові до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України», — закликали у штабі ООС.

Раніше на Донбасі російсько-окупаційні війська скинули з безпілотника гранатометні постріли на будівлю школи у Павлополі (Донецька область). Також було поранено двох бійців Операції об'єднаних сил.

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter