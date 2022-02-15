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Події

У Києві донька виявила у квартирі тіло матері, залите бетоном

10:36 15 лютого 2022
ящик

У Солом'янському районі Києва донька знайшла тіло своєї матері, яка зникла у січні 2016 року.

Мертве тіло 29-річна жінка виявила 13 лютого у залитому бетонному ящику, пише OBOZREVATEL.

Молода жінка розбирала балкон у квартирі матері у багатоповерхівці на вул. Ніжинська, готуючись до ремонту. На балконі стояв довгий ящик, залитий бетоном, від якого йшов характерний запах. Вона одразу ж зателефонувала до поліції.

Співробітники ДСНС та поліції, що приїхали, відкривши ящик, виявили всередині муміфіковане тіло жінки — зниклої у 2016 Оксани Сівак.

Причина смерті Оксани Сівак поки невідома, але, судячи з того, що тіло було заховано, можна говорити про вбивство. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Відомо, що 43-річна Оксана Сівак 2 січня 2016 нібито вийшла з дому та більше її не бачили. Попри пошуки, жодного сліду виявити не вдалося. Жінку визнали зниклою безвісти.

За словами сусідів, Оксана Сівак працювала на підприємстві з виробництва інструментів та обладнання. Була досить потайливою. Сусіди спілкувалися з її матір'ю, а про Оксану майже нічого не знали.

Під підозру потрапив чоловік, з яким зустрічалася Оксана — уродженець Донецької області. Наразі його розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, рік тому у київському парку Партизанської слави виявили тіло дівчини без ознак життя. Раніше мертву жінку знайшли у Голосіївському парку столиці. Згодом з'явилися чутки про те, що жінку вбили через квартиру.

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