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Події

На Прикарпатті чоловіка розстріляли у кріслі стоматолога: що відомо

10:55 15 лютого 2022
Вбивство у Яремчі авторитету Сухого

У Яремче на Івано-Франківщині загинув чоловік — кілер розстріляв його прямо у кабінеті стоматолога.

Як повідомляють у ГУНП Івано-Франківської області, надзвичайна подія сталася близько 18:30 у понеділок, 14 лютого.

За словами свідків, до стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у груди пацієнта з пістолета.

Фото поліції Прикарпаття

Кіллер втік, а його жертва від отриманих травм померла у лікарні. Загиблий — 42-річний мешканець Івано-Франківська. Медик не постраждав.

За даними видання «Галицький кореспондент», загиблий — Ігор Д., кримінальний авторитет на прізвисько «Сухий».

Фото поліції Прикарпаття

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в Одесі застрелили кримінального авторитета Назіра Алієва — члена банди Лоти Гулі. Кіллера затримали, він встиг поранити ще двох відвідувачів більярдного клубу.

А у місті Рені на Одещині в одному з готелів знайшли тіло Василя Паніогло — кримінального авторитета в одній із ОЗУ.

Фото ГУНП в Івано-Франківській області

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