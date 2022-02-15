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Події

«Затримка пенсій у березні»: українці скаржаться на телефонних шахраїв

11:21 15 лютого 2022
телефон

Останнім часом, коли дуже неспокійно, йдуть потужні атаки на українське суспільство. Днями у мережі з'явилася інформація, спрямована на найуразливішу частину громадян — пенсіонерів.

Шахраї вигадали нову схему, щоб отримати гроші й посіяти паніку. Вони телефонують й жіночим голосом українською мовою повідомляють, що нібито у березні буде затримка з пенсіями, диктують телефон гарячої лінії Пенсійного фонду.

Про таку аферу повідомили вже кілька людей.

Потім один з тих, кого попередили про затримку пенсії (а чоловік не є пенсіонером), знайшов абонента та закликав усіх бути уважними, не піддаватися на провокації.


«Пенсіонери, будьте уважні! Сьогодні мені, хоч я не є пенсіонером, зателефонували на вайбер і робот повідомив, що буде затримка виплати пенсії і необхідно кудись звернутись у разі запитань… Я скинув виклик. Коли зайшов подивитися контакт, то з'ясувалося, що номер у вайбер підписаний як „Лариса“. Звертаюся до всіх, пенсіонерів або у кого є батьки пенсіонери, перекажіть їм: не надайте телефоном свої особисті дані, дані банківських карток або дані щодо смс невідомим особам!» — повідомив Артем Костецький.

Такий самий дзвінок надійшов Олександру Зарайському. Він також опублікував номер, з якого отримав дзвінок, попередивши про аферу.

Коментатори пишуть, що це є частина гібридної війни. Бажають посіяти паніку, розуміючи, що пенсіонери, у багатьох з яких дохід одна пенсія, просто не виживуть. Люди згодні з тим, що це спланована операція, спрямована на внутрішнє вигоряння, адже українці останній місяць, особливо після того, як назвали конкретні дати вторгнення, не можуть жити спокійно.

Раніше шахраї активізувалися з «тисячою» у подарунок.

«ФАКТИ» писали, як у ветерана АТО через популярну службу доставки Justin викрали комп'ютерну техніку на 114 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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