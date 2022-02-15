28.10 / 28.49 31.85 / 32.42
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Харкові викрали бізнесмена та вимагали повернути неіснуючий борг

12:04 15 лютого 2022
чоловік

Увечері 13 лютого до поліції Харкова звернувся чоловік, який бачив, як група осіб викрала людину.

В поліції встановили, що близько 9 години вечора 39-річний харків'янин припаркував власний автомобіль Audi Q7 біля будинку, розташованого по вул. Лісаветинська, й попрямував у бік під'їзду.

У цей час четверо чоловіків напали на нього, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі, де вимагали вигаданий борг у сумі 1,5 мільйона гривень.

Бізнесмена били та вимагали вказати місце, де він зберігає гроші. Після цього троє невідомих забрали у потерпілого ключі від квартири, пристебнули його до дверей машини пластиковою стяжкою та пішли, залишивши з потерпілим свого спільника.

Поліцейські виявили бізнесмена у селищі Хорошево на відстані приблизно 150 метрів від автодороги у лісі.

Фігурантів затримали. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину за двома статтями Кримінального кодексу України.

Згідно з санкціями статей, чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, днями у Києві затримали поліцейських з Дніпропетровської області, які незаконно утримували жителя столиці, вимагаючи від нього 12 тисяч доларів та погрожуючи кримінальним провадженням та арештом.

Фото https://www.npu.gov.ua/

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Камілла та Меган Маркл

«Невдячне зухвале дівчисько»: стало відомо, що дружина Чарльза Камілла по-справжньому думає про Меган Маркл

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.