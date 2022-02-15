У Харкові викрали бізнесмена та вимагали повернути неіснуючий борг

Увечері 13 лютого до поліції Харкова звернувся чоловік, який бачив, як група осіб викрала людину.

В поліції встановили, що близько 9 години вечора 39-річний харків'янин припаркував власний автомобіль Audi Q7 біля будинку, розташованого по вул. Лісаветинська, й попрямував у бік під'їзду.

У цей час четверо чоловіків напали на нього, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі, де вимагали вигаданий борг у сумі 1,5 мільйона гривень.

Бізнесмена били та вимагали вказати місце, де він зберігає гроші. Після цього троє невідомих забрали у потерпілого ключі від квартири, пристебнули його до дверей машини пластиковою стяжкою та пішли, залишивши з потерпілим свого спільника.

Поліцейські виявили бізнесмена у селищі Хорошево на відстані приблизно 150 метрів від автодороги у лісі.

Фігурантів затримали. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину за двома статтями Кримінального кодексу України.

Згідно з санкціями статей, чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, днями у Києві затримали поліцейських з Дніпропетровської області, які незаконно утримували жителя столиці, вимагаючи від нього 12 тисяч доларів та погрожуючи кримінальним провадженням та арештом.

Фото https://www.npu.gov.ua/

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