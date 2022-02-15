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Події

Клієнти «ПриватБанку» почали отримувати фейкові повідомлення: що відомо

13:27 15 лютого 2022
Картка ПриватБанку

У «ПриватБанку» спростували інформацію про відключення банкоматів 15 лютого нібито з технічних причин.

Як повідомляє mezha.media, деякі клієнти фінансової установи почали отримувати відповідні повідомлення. Зокрема, про це розповів журналіст Євген Муджирі, виклавши у соцмережі отриману ним інформацію нібито від банку.

У пресслужбі «ПриватБанку» назвали такі повідомлення фейковими — у мережі банкоматів немає технічних проблем, вона працює та обслуговує клієнтів у штатному режимі.

Раніше в банку попереджали про аферистів, які відправляли власникам банківських карток «ПриватБанку» SMS про нібито «подарунок» — тисячу гривень «відданим клієнтам». Клієнтам пропонувалося перейти за посиланням, ввести персональні дані від свого облікового запису «Приват24» на шахрайському фішинговому сайті. Таким чином шахраї отримують можливість списувати гроші з рахунків.

Фото зі сторінки «ПриватБанку» у соціальних мережах

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