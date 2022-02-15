Десятирічний хлопчик впав у закинуту копанку у селі Тростянці Вороновицької територіальної громади, що на Вінниччині. Дитину першою рятувала його двоюрідна 11-річна сестра, а далі — мати та небайдужі свідки пригоди, молоде подружжя.

— Ми катались із Захарчиком на санчатах з гірки, — розповіла «ФАКТАМ» 11-річна шестикласниця Ангеліна Соболь. — Братику треба було відійти терміново по справах. На моїх очах хлопчик зненацька послизнувся на крутому схилі і полетів у воду. Добре, що схопився за коріння дерев. Так й тримався з останніх сил. До речі, ця копанка дуже глибока. Потім мені розповіли, що там десь п’ять метрів глибини. Та ще й вода не замерзає взимку, бо там джерело. Тож біля берега суцільна каша з криги, води, бруду. Вона й тягнула Захарчика на дно. Ані дорослих, ані ще дітей тоді поруч не було.

На березі я побачила довжелезну гілляку. Простягнула її Захарчику, він схопився з останніх сил. Самотужки витягнути його я не могла. Але тримала! Добре, що у мене був телефон брата, який він дав мені перед цим. Однією рукою я тримала палицю, за яку тримався брат, а іншою зателефонувала його матері й повідомила про біду. Чесно кажучи, було дуже важко та самій теж страшно. Але я з останніх сил тримала братика десь більше 20 хвилин. Хлопчик поступово занурився вже майже по шию… Ще й холод, сильний мороз. Куртка намокнула та тягнула на дно. Але добре, що вже буквально прилетіли мама Захара та молоді чоловік із дружиною.

— Коріння дерев рвались, мокрий одяг тягнув на дно, — розповів 10-річний Захар Табачук. — Вода була дуже холодна…

Захар та Ангеліна

— Коли Ангелінка повідомила мені про біду, я була у центрі села, — розповіла «ФАКТАМ» мама врятованого хлопчика Тетяна Табачук. — Летіла наче на крилах десь з кілометр. Але сама точно не добігла б, бо я ще ж після хвороби. А потім коло сільського магазину побачила молоде подружжя — Андрія та Катерину Шерстюк. Вони приїхали того дня з Вінниці у гості до батьків. Вони відразу посадили мене до своєї автівки та на повній швидкості рвонули до тієї копанки. Ми приїхали дуже вчасно. Я щиро вдячна Ангелінці та небайдужому подружжю за щасливий порятунок мого сина!

— Мій чоловік Андрій витягнув хлопчика на берег, — розповіла Катерина. - Потім дали дитині теплі речі та підвезли хлопчика з мамою додому. Чесно кажучи, ми усі вражені, як тендітна Ангелінка утримувала дитину стільки часу до нашого приїзду.

"На моїх очах братик зненацька послизнувся на крутому схилі й полетів у воду”, - розповідає Ангеліна

На щастя, після екстремального купання Захарко не застудився. А сама юна рятівниця розповіла про пригоду своїм батькам вже вдома.

Про юну героїню швидко дізналась уся Вінниччина. Голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий разом із головою Вороновицької територіальної громади Олександром Ковіньком вручили Ангелінці подяку та подарунки, зокрема планшет. Нагородити сміливу дівчинку обіцяють й у Тростянецькій сільській школі-ліцеї. Рятувальники теж гідно оцінили вчинок школярки: номінуватимуть на звання «Герой-рятівник року».

Голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий разом із головою Вороновицької територіальної громади Олександром Ковіньком вручили Ангелінці подяку та подарунки (фото надане пресслужбою Вінницької обласної ради)

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще одну надзвичайну пригоду на Вінниччині: 11-річний хлопчик провалився під лід, і його врятував семикласник, який випадково став свідком НП.

Фото у заголовку — пресслужби обласних рятувальників

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