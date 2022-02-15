Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: місцевий депутат заявив про зникнення речей загиблого пішохода з моргу

Речі чоловіка, який загинув під колесами автомобілів кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, зникли з моргу.

Про це у соціальних мережах написав депутат Чугуївської райради Дмитро Дробот, посилаючися на інформацію із правоохоронних органів та лікарні.

«14 лютого вранці у Чугуївському морзі було виявлено відсутність речей загиблого у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського. Більше того, вчора було проведено обшуки в будинках у п'яти співробітників моргу та співробітників судмедекспертизи. Речі, що перебувають під час смерті на Максимі О., фактично були вкрадені. Ким і навіщо — питання риторичне. А ось питання для чого — дуже важливе. Наскільки я розумію, експертизу речей, які перебували під час аварії на загиблому, не було проведено. Дана еспертиза мала виявити так звані „потожирові плями“ на одязі, що надалі відігравало важливу роль у встановленні обставин ДТП. Наразі цих речей просто немає. Вони зникли!» — пише Дмитро Дробот.

Депутат стверджує, що правоохоронці на рахунку мають кілька спроб «відмазування» того, хто був за кермом".

У коментарі Newsroom депутат додав, що аналіз речей міг показати, чи була людина жива після наїзду авто, чи ні: «Після ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії та за статтею „Залишення в небезпеці“. Наскільки я розумію, плями на одязі могли стати доказом за другою статтею, якщо людина померла через якийсь час». За словами депутата, у поліції вже розпочали розслідування.

Інформація щодо зникнення речей підтверджена й поліцією Харківщини.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський невдовзі після ДТП за участю його кортежу відлетів до Лондона. У компанії, якою він керує, заявляли, що його поїздка була плановою — бізнесмен летів до дітей, у яких починалися канікули, і всі квитки були заброньовані ще у січні цього року.

Фото ДБР

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