«Таємний покупець»: у Броварах під Києвом рецидивіст вкрав банківську картку та відправився з нею у похід по магазинах

У Броварах під Києвом затримали раніше судимого зловмисника, який викрав у своєї жертви банківську картку і відразу почав витрачати гроші.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції Київської області, на момент затримання він встиг розплатитися чотири рази і на свої покупки витратив понад 4 тисячі гривень.

Власником картки виявився 46-річний броварчанин, який повідомив у поліцію, що з його картки невідомі зняли гроші. Проте моменту зникнення картки її власник не помітив.

Затримати викрадача вдалося за допомогою камер спостереження. Як виявилося, він уже мав судимість за пограбування, а після звільнення з місць позбавлення волі ніде не працював.

Тепер щодо нього відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 357 («Викрадення, присвоєння, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження») Кримінального кодексу України. За вчинене чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, коли жертвою грабіжників стала відома реперша Alyona Alyona, у якої з рюкзака витягли гаманець, знайти пропажу вдалося якраз за допомогою банківських карток.

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