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ДТП у Миколаївській області: зерновоз протаранив колону військової техніки, є постраждалий

22:12 15 лютого 2022
ДТП у Миколаївській області: зерновоз протаранив колону військової техніки, є постраждалий

На автодорозі Одеса-Мелітополь в Одеській області зерновоз врізався у колону військової техніки. В результаті інциденту три військові машини отримали пошкодження, також травмувався один військовий — він, за словами очевидців, перебував попереду однієї з машин.

За словами т.в.о. речника поліції Херсонської області Андрія Кованого в коментарі Суспільному, ДТП спричинив водій автомобілю DAF, 1958 року народження, який з’їхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок.

З'явилося відео з місця інциденту.

Нагадаємо, раніше у Києві військова вантажівка спровокувала велике ДТП, в якому постраждала дитина.

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