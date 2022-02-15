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Змусив роздягтися, фотографував та показував статевий орган: у Києві засудили чоловіка, який домагався та пограбував двох дівчаток

22:34 15 лютого 2022
Змусив роздягтися, фотографував та показував статевий орган: у Києві засудили чоловіка, який домагався та пограбував двох дівчаток

Оболонський суд столиці призначив порання 50-річному киянину, який у липні 2021 року вчинив розпустні дії щодо двох 9-річних дівчаток, а потім — відібрав у них продукти та гроші. Як повідомили в поліції Києва, про злочин їм повідомила мати однієї з потерпілих, яка стала ще й свідком злочину.

Поліцейські встановили, що зловмисник зайшов у ліфт за дітьми та завіз їх на останній поверх, де змусив роздягнутися, фотографував їх та демонстрував свій статевий орган.

Його особу співробітники поліції встановили за сутки.

Нині ж за рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді п'яти років та шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові набирає резонансу випадок із ученицею, до якої чіплявся нетверезий вчитель годину поїздки групи школярів до Карпат. На додачу «педагог» організував ще й цкування своєї жертви.

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