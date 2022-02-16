Дивні «самогубства» на західному кордоні: родичі українських військових сумніваються в їхніх спробах накласти на себе руки

Останнім часом у ЗМІ нерідкі повідомлення про випадки самогубств серед прикордонників та військовослужбовців. На Буковині четверо прикордонників у різний час отримали вогнепальні поранення. Нібито військовослужбовці стрілялися через проблеми, не пов'язані зі службою.

Батьки загиблих хлопців не вірять у версію самогубства, намагаються домогтися правди. Вони мають припущення, що загибель їхніх дітей пов'язана з конфліктами з товаришами по службі через контрабанду сигарет. Про це у сюжеті ТСН.



Загибель 19-річного строковика Андрія Пилиповича слідство пов'язує з великим кредитом його сім'ї. Але мати загиблого не вірить у самогубство.

24-річний Микола Цикул два роки відслужив на українсько-румунському кордоні. У квітні 2021 року батькам зателефонували та повідомили, що він у наряді застрелився.

Батьки кажуть журналістам, що у розмовах син натякав на контрабанду на кордоні. Він не міг сам застрелитись, хіба що став свідком незаконних дій. Фото з місця трагедії та суперечності у висновках експертів про три гільзи від автомата та одну від пістолета теж підтверджують цю версію.

Але правоохоронці закрили справу, вважаючи, що контрактник наклав на себе руки через нещасливе кохання. Сім'я заперечує це рішення в апеляції.

Через 4 місяці після цього НП в іншому відділі на кордоні з Румунією стало відомо про загибель у наряді 24-річного прикордонника одесита Сергія Чіпака. Правоохоронці розслідують лише версію самогубства.

Батько загиблого каже, що пальці його сина були у синцях — його або тримали за руки, або він закривався від удару.

Чоловік впевнений, що син загинув через конфлікт, пов'язаний з контрабандою цигарок. Слідство у цій справі триває. Батько Сергія потребує додаткових експертиз.

Серед тих, хто нібито стріляв у себе, вижив один — 22-річний прикордонник Назар Оксененко. З простріленими легенями й кишківником його санавіацією привезли до київського шпиталю прямо з наряду. Хлопець сам повідомив, що потребує медичної допомоги через вогнепальне поранення.

У поліції заявили, що солдат хотів накласти на себе руки. Хлопець категорично це заперечує, але про те, що трапилося в ніч, коли він був поранений, розповідати категорично відмовляється. Каже, що все вже сказав слідчим.

Нагадаємо, навесні минулого року Рада національної безпеки та оборони ініціювала усунення від обов'язків понад 100 митників, включаючи 17 керівників митниць та митних постів. Найбільше відсторонених було на митницях у західних областях України.

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