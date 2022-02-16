Ревнощі вбивають: під Херсоном чоловік запідозрив кохану у зраді та жорстоко побив її — до ранку жінки не стало

На Херсонщині суд засудив до 7 років ув'язнення чоловіка, який на грунті ревнощів до смерті побив співмешканку.

В обласній прокуратурі повідомили, що трагедія сталася у жовтні 2021 року. 40-річний мешканець селища міського типу Брилівка, який приревнував співмешканку, побив її. Його жертва, яка зазнала тяжких тілесних ушкоджень, до ранку не прийшла до тями.

Чоловік, зрозумівши, що він накоїв, втік до Вінниці до сестри. Там його й затримали правоохоронці.

Раніше у Вінниці поліцейські затримали жінку, яка побила свого літнього чоловіка та відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху. Сама вона разом із 13-літнім підлітком — сином потерпілого — поїхала до готелю. Школяр і повідомив у поліцію про те, що сталося. Медикам не вдалося врятувати його батька.

Фото Pixabay

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