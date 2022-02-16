Анонім повідомив про мінування Києва: вибухівку шукають по всьому місту

У Києві, де раніше «мінували» Офіс президента, невідомий повідомив про замінування усієї столиці.

Про це повідомляють «Вартові еспресо». «На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку. Будьте уважні!» — йдеться у повідомленні.

Водночас, у столичній поліції інформацію про мінування «всього Києва» спростовують. Як повідомляє «ТСН», йдеться про «мінування низки об'єктів». Анонімна інформація про це надійшла на електронну пошту СБУ.

До речі, столичні поліцейські 16 лютого повідомили про викриття мінера, який раніше заявляв про вибухівку в одному із розважальних центрів Подільського району. Ним виявився 32-річний раніше не судимий киянин. Свій вчинок він пояснив тим, що напередодні посварився із персоналом закладу.

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Фото Pixabay

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