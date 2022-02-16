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Події

Анонім повідомив про мінування Києва: вибухівку шукають по всьому місту

13:22 16 лютого 2022
Чоловік з телефоном

У Києві, де раніше «мінували» Офіс президента, невідомий повідомив про замінування усієї столиці.

Про це повідомляють «Вартові еспресо». «На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку. Будьте уважні!» — йдеться у повідомленні.

Водночас, у столичній поліції інформацію про мінування «всього Києва» спростовують. Як повідомляє «ТСН», йдеться про «мінування низки об'єктів». Анонімна інформація про це надійшла на електронну пошту СБУ.

До речі, столичні поліцейські 16 лютого повідомили про викриття мінера, який раніше заявляв про вибухівку в одному із розважальних центрів Подільського району. Ним виявився 32-річний раніше не судимий киянин. Свій вчинок він пояснив тим, що напередодні посварився із персоналом закладу.

Ексклюзивний матеріал «Телефонний тероризм захлеснув Україну: експерт не відкидає причетності до цього Росії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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