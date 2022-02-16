Речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського «знайшлися»: що відомо

Після того, як стало відомо про зникнення з моргу речей, які були на загиблому у ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, в поліції повідомили, що місце знаходження речових доказів встановлено.

«Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого чоловіка, всі речі „знайшлися“ у службовому приміщенні чугуївського моргу», — повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що правоохоронці продовжують огляд місця події, проводять збір зразків ДНК із виявлених пакетів та речей. Відбитки пальців беруться і у працівників установи, щоб встановити осіб, які причетні до зникнення одягу загиблого.

Фото НПУ

«Винні нестимуть кримінальну відповідальність», — додали у Національній поліції.

Нагадаємо, що одним із перших про зникнення речей повідомив депутат Чугуївської райради Дмитро Дробот. Він не виключив, що речі загиблого зникли до експертизи, яка мала з'ясувати, був пішохід живий після ДТП чи ні. Адже, за його словами, поліція відкрила кримінальне провадження і за статтею «Залишення у небезпеці».

Нагадаємо, що невдовзі після ДТП Олександр Ярославський відлетів до Лондона. У компанії, якою він керує, заявляли, що поїздка планувалася заздалегідь і що вона не була раптовою.

А генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова закликала президента бізнес-групи DCH Ярославського повернутися в Україну, заявивши, що гарантує «об'єктивне, швидке та неупереджене розслідування справи».

Фото Національної поліції України

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