Надзвичайна подія на Закарпатті: нападники на співробітників СІЗО затримані, один із постраждалих у лікарні

На Закарпатті з ізолятора тимчасового тримання втекли двоє затриманих. Втечу 29-річні жителі міста Виноградова вчинили в ніч на 16 лютого, напавши на конвоїра та чергового, після чого зникли в невідомому напрямку. Про це повідомила поліція області.

Після інциденту одного зі співробітників ізолятора довелося відправити до лікарні — тілесні ушкодження виявилися надто серйозними.

На розшук втікачів було по тривозі піднято весь особовий склад поліції в регіоні. Стало відомо, що один із тих, хто втік з-під варти, може бути причетний до розбійного нападу. Другий утікач проходив у справі про збут наркотиків.

Обидва втікачі - жителі Виноградова Закарпатської області

Внаслідок спецоперації оперативники карного розшуку затримали зловмисників. Справа розслідується як втеча за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства.

Державне бюро розслідувань має провести перевірку в ізоляторі. Буде вивчено дії правоохоронців, які несли службу під час надзвичайної події.

Нагадаємо, в Одесі з СІЗО спробував втекти підозрюваний у незаконному обігу наркотиків, але втікача зупинив влучний стрілець-охоронець.

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