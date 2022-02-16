28.00 / 28.29 31.78 / 32.23
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Надзвичайна подія на Закарпатті: нападники на співробітників СІЗО затримані, один із постраждалих у лікарні

18:57 16 лютого 2022
затримання

На Закарпатті з ізолятора тимчасового тримання втекли двоє затриманих. Втечу 29-річні жителі міста Виноградова вчинили в ніч на 16 лютого, напавши на конвоїра та чергового, після чого зникли в невідомому напрямку. Про це повідомила поліція області.

Після інциденту одного зі співробітників ізолятора довелося відправити до лікарні — тілесні ушкодження виявилися надто серйозними.

На розшук втікачів було по тривозі піднято весь особовий склад поліції в регіоні. Стало відомо, що один із тих, хто втік з-під варти, може бути причетний до розбійного нападу. Другий утікач проходив у справі про збут наркотиків.

Обидва втікачі - жителі Виноградова Закарпатської області

Внаслідок спецоперації оперативники карного розшуку затримали зловмисників. Справа розслідується як втеча за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства.

Державне бюро розслідувань має провести перевірку в ізоляторі. Буде вивчено дії правоохоронців, які несли службу під час надзвичайної події.

Нагадаємо, в Одесі з СІЗО спробував втекти підозрюваний у незаконному обігу наркотиків, але втікача зупинив влучний стрілець-охоронець.

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Чайний пиріг

Найніжніший чайний пиріг від Людмили Борщ: готується без міксера, яєць та молока

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.