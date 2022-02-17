Під Рівним на полігоні знайшли тіло контрактника, який зник
На території Рівненського військового полігону знайшли тіло контрактника, якого розшукували з 8 лютого.
Як повідомляють у ГУНП на Рівненщині, загиблий — 28-річний житель Волинської області, який служив за контрактом на Житомирщині, а на полігоні проходив навчальний курс.
«З 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку. Він із товаришем з дозволу керівництва залишив місце несення служби. Востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району», — уточнили в поліції.
За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України про зникнення людини безвісти.
Раніше повідомлялося про НП у Чернівецькому прикордонному загоні, де 22-річний прикордонник отримав вогнепальне поранення, а 19-річного було знайдено застреленим.771
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