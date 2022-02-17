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Події

На Дніпропетровщині тіло 6-річної дитини знайшли в річці за 15 метрів від берега

10:24 17 лютого 2022
Свічка

На Дніпропетровщині потонув 6-річний хлопчик — його тіло знайшли за 15 метрів від берега.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, НП сталася у селі Новопавлівка Синельниківського району. Дитину, яка пішла з дому і не повернулася, кілька годин розшукували поліцейські та місцеві жителі. Тіло виявили на поверхні водоймища під льодом.

Як уточнює «Обозреватель», загиблого помітили увечері рибалки. Місцеві жителі стверджують, що Ярослав Галата зник, коли пішов до бабусі — дорога до неї вела через річку. «Вона в нас начебто дрібна, через річку перекинутий саморобний місток. Можливо, він із нього впав. Чому — ніхто поки що не знає. Задивився, посковзнувся — важко сказати. Але шукали його кілька годин, уже всі місцеві підключились. А потім рибалки взяли човен і попливли оглядати річку. Так його і знайшли» , — розповіла одна із мешканок села.

Хлопчик минулого року пішов у перший клас, його називають доброю та відкритою дитиною. «Йому подобалося вчитися, він такий старанний. У них минулого року був випускний у садку, він там теж брав участь у виступі. Я спочатку почула, що хтось у нас зник у селі, але не знала, що Ярослав. Говорили, що маленький хлопчик. І вже надвечір стало відомо, що це однокласник і його знайшли в річці. Ми дуже засмучені через його загибель, діти плачуть», — розповіла мати однокласника Ярослава.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві на Русанівці під лід провалилися хлопчик і собака, їм допоміг вибратися на берег перехожий — у мережу потрапило відео, зняте очевидцем.

Фото Pixabay

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