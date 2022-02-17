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Події

Станицю Луганську обстріляли 17 лютого: снаряд потрапив у будівлю дитячого садка, є постраждалі

10:47 17 лютого 2022
Дитсадок у Станиці Луганській

Вранці у четвер, 17 лютого, під обстріл потрапила будівля дитячого садка у Станиці Луганській.

«Близько 9 ранку в ході артилерійського обстрілу Станиці Луганської один із снарядів потрапив у дитячий садок, розташований в районі Нової Кондрашівки. За попередньою інформацією, дві особи отримали контузії» , — повідомляє на своїй сторінці у соціальних мережах керівник громадської організації «Проліска» Євген Каплін.

Фото Євгена Капліна

Фото Євгена Капліна

За його словами, ситуація неспокійна вздовж усієї лінії розмежування в Луганській області: «Про звуки стрілянини з важкого озброєння цієї ночі та вранці повідомляють жителі Сизого, Болотенного, Старого Айдару, Лобачево, Лопаскіно, Орєхова, Золотого, Новозванівки».

А голова місцевої військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко повідомив «Суспільному», що троє працівників дитсадка отримали контузії. На момент обстрілу у будівлі перебували діти.

«Сторож, прачка та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доставили до лікарні, люди перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає. Тому що снаряд потрапив до музичної зали, де не проходили заняття» , — повідомив Зінченко.

Дітей забрали батьки. Українська сторона запросила режим «тиші», але відповіді від окупантів не отримала.

Раніше бойовики скинули з безпілотника гранатометні постріли на будівлю старої школи у Павлополі (Донецька область).

Фото Євгена Капліна

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