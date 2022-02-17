Під обстріл потрапила школа з учнями: бойовики обстріляли Врубівку на Луганщині

У четвер, 17 лютого, бойовики на Донбасі обстрілювали не лише Станицю Луганську, де снаряд потрапив у будівлю місцевого дитячого садка, а й населений пункт Врубівка (Луганська область), де під обстріл потрапила школа.

Про це у мережі написав блогер «Фашик Донецький». За його словами, на момент обстрілу в школі перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу навчального закладу

«Станом на 11:20 за Києвом, 8 дітей та 2 працівники школи у підвалах. Також колаборанти обстріляли газогін, внаслідок чого близько 100 приватних будинків залишилися без газу та ще 70+ квартир. Мораль. Обстріляти в один день і дитячий садок, і школу з артилерії — це не нацизм жодним чином, якщо що», — пише блогер.

Інформацію про обстріл зі озброєння калібру 122 мм підтвердила виданню «НВ» директорка місцевого ліцею Олена Ярина. За її словами, один із снарядів упав на спортивний майданчик навчального закладу. Внаслідок обстрілу загорілася котельня, вибуховою хвилею та осколками було вибито скло у вікнах та пошкоджено двері деяких навчальних кабінетів.

Директорка додала, що деяких дітей батьки вже забрали додому, а решта досі залишається у будівлі. Зазначається, що обстріл вівся по всьому селищу, проте даних про руйнування або можливі поранення серед мирного населення наразі немає.

Нагадаємо, що 5 лютого російсько-окупаційні війська скинули з безпілотника гранатометні постріли на будівлю старої школи у Павлополі на Донеччині.

Фото town-map.com.uа

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