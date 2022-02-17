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Розстріл у Дніпрі: слідчий дозволив пустити в СІЗО до підозрюваного його керівництво

12:20 17 лютого 2022
артемій рябчук

Слідчі Держбюро розслідувань дозволили представникам Нацгвардії відвідати в СІЗО Артемія Рябчука, затриманого як підозрюваного у розстрілі на «Південмаші» у Дніпрі. Як повідомляє Obozrevatel, адвокат «дніпровського стрілка» Таміла Ульянова називає подібні дозволи неправомірними. На думку захисту, на затриманого намагаються «натиснути» та вивести деяких осіб з-під удару.

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«Сторона захисту вважає, що такі дії свідчать не лише про тиск на нашого підзахисного Артемія Рябчука, а й є прямим способом впливу на хід досудового слідства», — заявила Ульянова. «Слідство намагається „покривати“ тих, хто справді винен у цих злочинах», — додала адвокат.

Незважаючи на отриманий дозвіл, керівникам Рябчука з числа представників Нацгвардії не вдалося зустрітися з колишнім підлеглим, оскільки затриманий відмовився виходити до відвідувачів.

Дозвіл на відвідування Рябчука у СІЗО отримали заступник директора департаменту персоналу Нацгвардії Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону — начальник штабу Назар Науменко, заступник начальника відділу департаменту персоналу МВС В'ячеслав Губенко.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня у Дніпрі на «Південмаші» нацгвардієць розстріляв з автомата своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох було поранено. Підозрюваного Артемія Рябчука затримали того ж дня. Суд вирішив, що нацгвардієць залишиться під вартою на 60 діб без права вийти під заставу.

Фото скріншот відео Суспільне Дніпро/Facebook

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