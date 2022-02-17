Загострення на Донбасі: 29 обстрілів, є поранені

У четвер, 17 лютого, российско-оккупаційні війська різко збільшили кількість обстрілів на Донбассі — зафіксовано 29 порушень «режиму тиші», 27 з яких — із забороненого Мінськими угодами озброєння. Цього ж дня під обстріл потрапив дитсадок у Станиці Луганській.

Як повідомляють у штабі операції Об’єднаних сил, бойовики, зокрема, гатили з артилерії 122 та 152 мм.

«Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб», — повідомляють у штабі ООС та додають, що під час обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській контузії зазнали троє осіб. Половина населенного пункту, по якому було випущено 32 снаряди калібру 122 мм, залишилася без електрики.

Обстріли велися:

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника.

Керівник громадської організації «Проліска» Євген Каплін повідомив, що під час обстрілу Мар'їнки множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка 1957 року народження. За попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, недалеко від Мар'їнської школи № 2. А у селі Тарамчук під час артобстрілу були пошкоджені лінії електропередач, населений пункт знеструмлений. За попередньою інформацією, пошкоджений один будинок.

Раніше повідомлялося про артобстріл Врубіївки на Луганщині, де під обстріл потрапила місцева школа, в якій перебували діти та персонал.

Фото зі сторінки Євгена Капліна у соцмережах

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