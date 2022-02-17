Зберігала гроші у «чашці» ліфчика: під Тернополем кавалер-невдаха викрав у дами на побаченні майже 22 тис. грн

На Тернопіллі, де дорослий син відкусив палець у дбайливої мами, Борщівський районний суд виніс вирок чоловікові, який спокусив жінку та вкрав у неї зароблені в Польщі 3 тисячі злотих (еквівалент 21,7 тисячі гривень). Цікаво, що гроші дама зберігала у бюстгалтері, котрий кавалер зняв із неї нібито у пориві пристрасті. Про це з посиланням на рішення суду повідомляє ТСН .

З матеріалів справи випливає, що засуджений запросив свою жертву додому, а доки вона спала після любовних утіх, дістав із інтимного предмета туалету заховані там гроші. Про них він, до речі, дізнався від подруги жінки.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 185 КК України та заарештував його на 6 місяців.

Нагадаємо, наприкінці січня у Польщі вбили 49-річну заробітчанку з Житомирщини Надію Яремчук — як виявилося, вона стала жертвою серійного вбивці.

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