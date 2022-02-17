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Події

Одержали поранення голови та паху: у Кривому Розі розстріляли двох чоловіків

19:17 17 лютого 2022
Одержали поранення голови та паху: у Кривому Розі розстріляли двох чоловіків

У Кривому Розі, де нещодавно з балкона випав 13-річний хлопець, конфлікт двох компаній закінчився стріляниною із травматичної зброї. Постраждали двоє людей, їх із пораненнями голови і паху госпіталізували до медустанови, повідомив місцевий інтернет-ресурс Перший міський.

Згідно з оперативною інформацією, стрілець був із товаришем, і після влаштованого побоїща обидва втекли з місця події на автомобілі жовтого кольору.

Поліцейські, які працювали на місці події на вулиці Кривбасівській (Центрально-Міський район), виявили там гільзи від травматичної зброї.

Пошуки зловмисників продовжуються.

Нагадаємо, на початку лютого в Києві чоловік випадково застрелив співмешканку зі стартового пістолета, переробленого для відстрілу набоїв травматичної дії.

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