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Події

В Ізмаїлі під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загиблі

10:37 18 лютого 2022
Пожежа в будинку

У ніч на п'ятницю, 18 лютого, в Ізмаїлі (Одеська область) спалахнула квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Миру.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, про пожежу рятувальникам повідомили близько 02:30. Пожежники, які евакуювали з житлового будинку 15 людей, до 03:00 пожежу локалізували, а о 03:27 й ліквідували. Площа пожежі становила 12 квадратних метрів.

«Під час гасіння пожежі у квартирі виявлені загиблі господарі квартири: чоловік 1936 року народження та його дружина 1937 року народження. Внаслідок пожежі знищено домашнє майно у кімнаті. Причина пожежі та збитки — встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучалися 4 одиниці пожежної техніки та 13 рятувальників.

Нагадаємо, що напередодні повідомляли про дивний дим над будівлею посольства Росії у Києві. Пізніше пресаташе заявляв, що нічого не сталося — дипмісія працювала у штатному режимі.

Фото ГУ ДСНС в Одеській області

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