Пенсія українським військовим: у яких випадках її розмір може бути переглянутий

Пенсійні виплати військовим, які у березні будуть вперше проіндексовані, як і іншим категоріям пенсіонерів, можуть перерахувати у певних випадках.

Так, видання «На пенсії» відповіло на запитання, чи варто розраховувати на перерахунок виплат військовому пенсіонеру, який повернувся на службу: «Військова пенсія була призначена ще до 2014 року, після цього пенсіонер уклав контракт на проходження військової служби та був у зоні АТО вісім місяців. Чи є це підставою для перерахунку пенсії та обліку періоду в зоні АТО як один місяць за три? Чи враховується такий порядок зарахування стажу вислуги лише за призначенням пенсії?»

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», передбачено, що пенсія призначається після звільнення зі служби. Однак якщо після призначення військової пенсії людина уклала контракт на проходження військової служби, зокрема у Збройних силах України під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, виплата пенсії не припиняється.

Після звільнення зі служби така особа має право на перегляд розміру пенсії з урахуванням додаткової вислуги років від дня повторного прийняття на службу за контрактом до дня фактичного звільнення.

Для перегляду розміру пенсії уповноваженим органом силового відомства, з якого особу було повторно звільнено зі служби, надаються, зокрема, грошовий атестат, довідка про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.

Також учасники бойових дій мають право на надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції гідності після грудневого збільшення прожиткового мінімуму склала 4061 гривню. А мінімальна пенсія за втратою годувальника, який загинув в АТО (ООС), з початку року збільшилася до 7 800 гривень.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 березня «вперше за новим принципом» збільшать пенсії військовим, а також встановлять доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм було призначено протягом трьох останніх років.

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