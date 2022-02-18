Під Києвом зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль: є постраждалі

Під Києвом у селищі Липівка Бучанського району вранці 18 лютого позашляховик Volkswagen в'їхав у маршрутку з пасажирами.

Як повідомили в поліції Київської області, під час зіткнення постраждали четверо людей, їх госпіталізували. На даний момент не відомо, чи були вони пасажирами маршрутки, чи їхали у Volkswagen.

Попередні дані свідчать, що ДТП спровокував водій позашляховика, який виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Renault Duster.

Оперативне фото поліції

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, напередодні в ДТП потрапила маршрутка з пасажирами в Херсоні — до лікарні доставили двох пасажирів і водія авто, який «підрізав» автобус.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter