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Події

Під Києвом зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль: є постраждалі

12:27 18 лютого 2022
Під Києвом зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль: є постраждалі

Під Києвом у селищі Липівка Бучанського району вранці 18 лютого позашляховик Volkswagen в'їхав у маршрутку з пасажирами.

Як повідомили в поліції Київської області, під час зіткнення постраждали четверо людей, їх госпіталізували. На даний момент не відомо, чи були вони пасажирами маршрутки, чи їхали у Volkswagen.

Попередні дані свідчать, що ДТП спровокував водій позашляховика, який виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Renault Duster.

Оперативне фото поліції

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, напередодні в ДТП потрапила маршрутка з пасажирами в Херсоні — до лікарні доставили двох пасажирів і водія авто, який «підрізав» автобус.

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