Під Луцьком на підприємстві горів склад будматеріалів

У селі Сирники Луцького району (Волинська область) виникла пожежа на складі з будматеріалами.

Про це повідомляє volynblog .

Місцеві видання пишуть, що горів склад підприємства, яке займається виробництвом рідких шпалер. На місце НП підігнали спецтехніку. Місцевих мешканців просили без особливих потреб не виходити на вулиці та закривати вікна — можливі викиди хімічних речовин у повітря. Станом на 11:30 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники, які гасили пожежу, виявили у приміщенні тіла пенсіонерів — подружжя.

Фото — скріншот

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter