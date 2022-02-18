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Події

Під Луцьком на підприємстві горів склад будматеріалів

12:38 18 лютого 2022
Пожежа

У селі Сирники Луцького району (Волинська область) виникла пожежа на складі з будматеріалами.

Про це повідомляє volynblog .

Місцеві видання пишуть, що горів склад підприємства, яке займається виробництвом рідких шпалер. На місце НП підігнали спецтехніку. Місцевих мешканців просили без особливих потреб не виходити на вулиці та закривати вікна — можливі викиди хімічних речовин у повітря. Станом на 11:30 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники, які гасили пожежу, виявили у приміщенні тіла пенсіонерів — подружжя.

Фото — скріншот

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