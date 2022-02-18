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Події

В Луганській області знайшли мертвими 14-річну школярку та 19-річного хлопця: поліція розпочала розслідування

13:18 18 лютого 2022
Тіло

У місті Новодружеськ, що на Луганщині, біля будинку на вулиці Грушевського знайшли тіла загиблих — 14-річної школярки та 19-річного хлопця.

Про це повідомляє спікер обласної поліції Тетяна Погукай.

«18 лютого до поліції Лисичанська надійшло повідомлення про виявлення двох тіл біля будинку на вул. Грушевського в Новодружеськ. На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи, експерти, криміналісти, кінологи, співробітники ювенальної превенції, які встановлюють всі обставини події» , — пише Тетяна Погукай на своїй сторінці у соціальних мережах.

За її інформацією, тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу, справа перебуває на контролі начальника ГУНП у Луганській області.

Нагадаємо, що восени минулого року в Білій Церкві під Києвом загинув 16-річний хлопець — він, посварившись з вітчимом, стрибнув з моста на вантажівку, що проїжджала повз, і розбився.

Фото Pixabay

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