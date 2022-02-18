Обстріл гумколони, зруйновані будинки, заява України: що відомо про загострення на Донбасі

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі триває загострення. У четвер, 17 лютого, окупанти 29 разів відкривали вогонь, застосовуючи заборонене озброєння. Під обстріл потрапили не лише опорні пункти ЗСУ, а й будинки мирних жителів.

Так, внаслідок обстрілу бойовиками Станиці Луганської у селищі пошкоджено вісім будинків.

Сьогодні бойовики відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотовата, через що рух приміських та вантажних потягів обмежений.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в районі КПВВ «Щастя» було обстріляно колону з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Людей евакуювали.

Бойовики та їхні московські куратори намагаються звинуватити українську сторону у підготовці до наступу та диверсій на хімічних об'єктах — заводі «Стирол» у Горлівці та на нафтобазі в Оленівці.

На тлі загострення главарі так званих «ДНР» та «ЛНР» Пушилін та Пасічник оголосили евакуацію населення, повідомляють сепаратистські ЗМІ. Місцевих мешканців мають намір вивозити на територію Росії. Крім того, вони закликали «всіх, хто здатний тримати у руках зброю, стати на захист своєї землі».

Тим часом Київ налаштований на дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Twitter заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню», — зазначив він.



У штабі ООС повідомили, що станом на 14 годину 18 лютого з боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник вів артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними», — додали у штабі.

Нагадаємо, загострення на Донбасі триває другий день. Вчора під вогонь окупантів потрапили дитячий садок та школа у Луганській області.

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter