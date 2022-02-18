«СтопКор» про ДТП з кортежем Ярославського: водій не зміг би побачити пішохода та зупинитися

ДТП з кортежем Ярославського викликало чималий резонанс у суспільстві. Його коментують не лише політики, ЗМІ та правоохоронці. Не залишилися осторонь й журналісти проєкту «СтопКор», які провели власне розслідування обставин гучного ДТП з машиною кортежу Олександра Ярославського та зняли про нього відеоматеріал.

«У нашому розслідуванні ми розглянули всі аспекти цієї історії та з'ясували, які обставини могли призвести до ДТП, і хто й навіщо може використати трагедію у власних корисливих чи політичних інтересах», — зазначають автори фільму.

Перша частина розслідування є реконструкцією ДТП. Команда «СтопКор» виїхала на місце ДТП у темний час доби та на такому самому автомобілі, як і той, який причетний до інциденту — Мерседес класу G (у народі «кубик» або «гелік». — Авт.). Від місцевих жителів журналісти дізналися, що ділянка дороги 534 км Київ — Харків — Довжанський небезпечна й не освітлюється у нічний час, а місцеві часто переходять чотирирядну швидкісну дорогу, порушуючи правила дорожнього руху та всупереч здоровому глузду.

«За попередньою версією слідства, загиблий у ДТП чоловік вирішив перейти дорогу у забороненому місці. Для цього йому необхідно було перелізти через цей відбійник та перетнути чотири смуги, якими мчать авто зі швидкістю не менше ста кілометрів на годину», — розповів журналіст Кирило Вольний, який ознайомився з ділянкою дороги.

За словами журналіста, експеримент з манекеном показав, що ніхто з водіїв проїжджаючих машин не зміг би вчасно помітити на темній дорозі пішохода, який раптово вискочив на шосе.

Також у своєму розслідуванні «СтопКор» дізнався, як загиблий у ДТП провів вечір 9 лютого напередодні смерті.

«Саме з цією обставиною пов'язані 2 важливі нові нюанси. Того вечора він був сильно п'яний, поводився агресивно, та кілька разів навіть погрожував рідним самогубством, через що двічі викликали поліцію», — повідомляють розслідувачі та ставлять запитання правоохоронцям, чому з урахуванням цього факту та кримінального минулого загиблого його особу встановлювали три дні?

По-друге, на думку розслідувачів «СтопКор», незрозуміло, як у цьому стані та після спілкування з поліцією загиблий за годину опинився за 10 км від будинку на швидкісному шосе.

На думку команди «СтопКора», необхідно дати слідству виконати свою роботу та досконально вивчити обставини справи.

«Догадки деяких посадових осіб можуть лише нашкодити слідчому процесу та сформувати громадську думку з хибних висновків», — йдеться у відеосюжеті.

Нагадаємо, громадська організація «Стоп корупції» є неприбутковою організацією, яка проводить незалежні антикорупційні розслідування та правозахисну діяльність з метою запобігання зловживанню владою, протидії корупції та сприянню демократичним перетворенням в Україні.

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