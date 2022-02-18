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Події

Російські спецслужби планують теракти у Донецьку, — українська розвідка

21:01 18 лютого 2022
знак ГУР

Військова розвідка України має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

За даними ГУР, ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та створити підстави для звинувачення України у терактах.

«Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з будинків та не користуватися громадським транспортом», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, так звана «влада ДНР» вже розпочала евакуацію населення на територію Росії. В Офісі президента не виключають, що окупанти можуть обстріляти одну з евакуаційних колон, щоб звинуватити у цьому Київ.

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