Бойовики обстріляли насосну станцію: десятки міст та сіл на Донеччині залишилися без води

У суботу, 19 лютого, тривають обстріли на лінії розмежування на Донбасі.

У зону обстрілу попала насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Боєприпасами пошкоджено два трансформатори, повідомили у компанії «Вода Донбасу».

Повідомляється, що зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські № 1 та № 2. Десятки міст та селищ Донбасу залишилися без води.

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Співробітники КП «Компанія «Вода Донбасу» обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

За інформацією голови Донецької ОВЦА Павла Кириленка, обстріл стався близько третьої ночі. При попередньому огляді обладнання станції виявлено 4 влучення, зокрема пошкоджені трансформатори.

Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та гарантій безпеки.

«Наразі компанія „Вода Донбасу“ займається питаннями придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає», — написав губернатор.

В оперативно-тактичному угрупованні «Схід» повідомили, що сьогодні близько 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

Водночас бойовики обстріляли українські позиції у районі Водяного. Обстріли велися одночасно.

Нагадаємо, сьогодні на Донеччині загинув український захисник. Обстріли з боку окупантів тривають. РосЗМІ звинувачують в обстрілах Київ. У мережі з'явилося фото вирви у Ростовській області РФ, куди нібито потрапив український снаряд.

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