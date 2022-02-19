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Події

У мережі показали відео з обстрілом, під який на Донбасі потрапили нардепи, журналісти та голова МВС

20:16 19 лютого 2022
обстріл

На Донбасі в районі прифронтового селища Новолуганське під мінометний обстріл потрапили не лише народні депутати від «Слуги народу», а й ще 25 іноземних журналістів, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Делегація перебувала на позиціях 30-ї бригади Сухопутних військ України. Про це повідомив радник міністра Антон Геращенко.

«Дивом ніхто не постраждав… Просто пощастило «, — заявив Геращенко.

У соцмережах опубліковане відео, як учасники делегації у супроводі бійців ЗСУ швидко евакуюються в укриття.

З початку доби 19 лютого в районі Новолуганського зафіксовано три ворожі обстріли — з мінометів калібру 120 мм та зі 122-міліметрової артилерії. Учасники делегації розповідали, що коли вони перебували в районі наглядового пункту під Новолуганським, район був обстріляний, свідки нарахували понад десять «прильотів». Журналістів та депутатів укрили у бліндажі.

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