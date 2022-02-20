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Події

На Сумщині поліцейські відкрили вогонь по «Мерседесу», який намагався наїхати на патрульного

14:59 20 лютого 2022
Мерседес

На Сумщині у місті Шостка, де нещодавно стоматолог під пломбою пацієнтки виявив кліща, 19 лютого ввечері правоохоронець здійснив постріл у автомобіль правопорушника, який намагався здійснити наїзд на одного з них. Про це повідомляє Національна поліція в Сумській області.

«Під час патрулювання міста співробітники групи реагування патрульної поліції побачили автомобіль Mercedes, який порушив Правила дорожнього руху. Поліцейські ввімкнули проблискові маячки та через гучномовець наказали водію зупинитися. Проте той не підкорився законним вимогам правоохоронців, натомість добавив швидкості, намагаючись від них втекти. Переслідування автомобіля правопорушника тривало кілька кілометрів, поки транспортний засіб не заблокували. Під час наближення поліцейських до транспортного засобу, водій намагався здійснити наїзд на одного з них. В результаті чого, правоохоронець застосував вогнепальну зброю, здійснивши постріл у автомобіль», — повідомили правоохоронці.

За кермом іномарки виявився 50-річний житель Шостки з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння він категорично відмовився, проте запропонував поліцейським по 500 гривень неправомірної вигоди за непритягнення його до відповідальності.

«На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка задокументувала цей факт та відкрила стосовно шосткинця кримінальні провадження за двома статями Кримінального кодексу України: ст. 345 „Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу“ та ст. 369 „Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі“», — повідомили в поліції.

Крім того, на вказаного чоловіка було складено два адміністративні матеріали: за ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», ст. 122 — 2 «Невиконання водіями вимог про зупинку» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Харкові працівник Державного бюро розслідувань (ДБР) на власному автомобілі не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці таки зупинили автомобіль. Його водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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