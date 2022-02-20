Троє поліцейських провалилися під лід, рятуючи рибалку в Дніпрі: подробиці трагедії

У ДСНС не втомлюються просити рибалок не виходити на тендітний лід, що підтанув у зв'язку з температурними «гойдалями», проте ці заклики залишаються без відповіді. У неділю, 20 лютого, зимова риболовля стала останньою для одного з рибалок Дніпра.

Він вирушив льодом на косу Перемоги, а вже о 14:56 на лінію «101» надійшов виклик.

На місце інциденту прибули поліцейські, медики та рятувальники.

Троє патрульних кинулися у воду та навіть змогли витягнути чоловіка на берег, передавши його медикам. Проте зусилля реанімувати його були марними.

Нагадаємо, 12 лютого НП на льоду сталася у Золотоніському районі Черкаської області. Там на Дніпрі відкололася крижина, на якій перебувало до 200 рибалок. Тоді рятувальники задіяли рибальські сіті та баркаси. На щастя, усі потерпілі вижили.

Фото Інформатор

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